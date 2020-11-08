جورج بوش يتصل ببايدن وهاريس لتهنئتهما على الفوز بالانتخابات

أجرى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري الأسبق، جورج بوش، اليوم الأحد، اتصالًا بالرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كاملا هاريس؛ لتهنئتهما على الفوز بالانتخابات الأمريكية، وذلك حسبما أفادته فضائية «CNN» عربية، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

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