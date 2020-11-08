كاميلا هاريس بعد إعلان فوز بايدن: فعلناها معا

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أعربت المرشحة لمنصب نائب الرئيس الديمقراطي، كاميلا هاريس، عن سعادتها بفوز جو بايدن بقيادة الولايات المتحدة.

وقالت هاريس في تغريدة نشرتها عبر موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء السبت: «فعلناها معا».

We did this—together. — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

وأعلنت جريدة «جارديان» ومجموعة من وسائل الإعلام الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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