الرئاسة الجزائرية: الوضع الصحي لتبون في تحسن إيجابي

قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية إن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بصدد إتمام بروتوكول العلاج، مشيرة إلى أن وضعه الصحي في تحسن إيجابي.

وأضافت في بيان أصدرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، «التزامًا بإطلاع الرأي العام على مستجدات الحالة الصّحية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتواجد في أحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، يؤكـد الطاقم الطبّي أنّ الرئيس بصدد إتمام بروتوكول العلاج، وأنّ وضعه الصحي في تحسن إيجابي».

ودخل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة في الجزائر العاصمة، يوم 27 أكتوبر الماضي، وذلك بعد أيام من دخوله الحجر الصحي الطوعي.