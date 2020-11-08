بدء التصويت في الانتخابات العامة بميانمار

فتحت مراكز الاقتراع في ميانمار أبوابها اليوم الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي تشهدها البلاد.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن أكثر من 90 حزبا يتنافسون على الفوز بمقاعد في مجلسي النواب والشيوخ، مشيرة إلى أن هناك أيضا انتخابات على مستوى الولايات والمستوى الإقليمي.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن أكثر من 37 مليون شخص لهم حق التصويت في هذه الانتخابات بينهم 5 ملايين شخص يدلون بأصواتهم لأول مرة.

من جانبها، قالت مفوضية الانتخابات إنها ستبدأ في إعلان النتائج صباح غد الإثنين، إلا أن الأمر قد يستغرق قرابة إسبوع لجمع كل الأصوات حيث أن بعضها سيأتي من مناطق نائية.

وتأتي هذه الانتخابات بعد خمس سنوات من الفوز الساحق الذي حققته أونج سان سوتشي - التي تنتمي لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية - وهو الفوز الذي ملأ صدور كثيرين بالأمل وقتها في بدء حقبة ديمقراطية بعد عقود من الحكم العسكري.

ورغم الأهمية البالغة للانتخابات التي شهدتها ميانمار في عام 2015 فقد كانت تلك الانتخابات معيبة للغاية لأسباب من أهمها منع أقلية الروهينجا المسلمة من الترشح أو حتى الإدلاء بأصواتهم.

وقضت سوتشي - الفائزة بجائزة نوبل للسلام - معظم فترة وجودها في السلطة في الدفاع عن الجيش ضد الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب أعمال إبادة جماعية في إطار حملة شنها في عام 2017 ضد الروهينجا بولاية "راخين".