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حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل بالعاشر من رمضان

 فاطمة علي
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 11:50 ص | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 11:50 ص

وقع حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل بطريق مصر – إسماعيلية الصحراوي، صباح اليوم الأحد، أمام المنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان في الشرقية.

كان اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، تلقى إخطارًا من العميد أحمد العجوز، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل بطريق مصر – إسماعيلية الصحراوي، أمام المنطقة الصناعية الثالثة بدائرة القسم، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

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