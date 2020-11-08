تجديد إيداع طفل المعادي داخل دار الرعاية 15 يوما

قرر قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة، تجديد إيداع "طفل المرور" صاحب فيديو التنمر، 15 يومًا داخل دار رعاية تابعة لوزارة التضامن، في قضية التنمر والإهانة والتعد على أمين شرطة تابع لإدارة مرور القاهرة خلال مباشرة عمله في المعادي.

وأسندت النيابة للمتهم، تهمة تعاطي مخدرات بعد ثبوت تعاطيه مخدر الحشيش بموجب تحليل المخدرات أمام مصلحة الطب الشرعي

تسلمت النيابة العامة، في وقت سابق، تقرير الطب الشرعي، الذي جاء به بأن "طفل المعادي"، و3 من أصدقاءه يتعاطون مخدرات.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، إرسال المتهمين، إلى المعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعي؛ لأخذ عينة دم وبول؛ لبيان عما إذا كان بتلك العينات يتعاطوا لجواهر مخدرة من عدمه.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإيداع الطفل، بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، على أن يتم تقديم جلسات الدعم والتأهيل النفسي الموصى بها وفقًا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة، على أن يعد تقرير دوري بحالته ويراعى تقديمه حال طلبه مع مراعاة عرض المتهم 7 نوفمبر على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد مدة الإيداع.