تعرف على أول زيارة لبايدن بعد انتخابه رئيسا

أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الأحد، زيارة إلى الكنيسة، على مقربة من منزله في ولاية ديلاوير، وذلك في أول يوم بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وبحسب موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن بايدن وصل إلى الكنيسة وهو يرتدي الكمامة الواقية من فيروس كورونا المستجد، كعادته.

ويأتي هذا النشاط الأول لبايدن بعد إعلان نصره الانتخابي، في مدينة ويلمنغتون، فيما قال فريقه إنه بدأ عملية الانتقال إلى السلطة.

ويتولى الرئيس المنتخب في الولايات المتحدة مهامه رسميا في البيت الأبيض، بحلول العشرين من يناير، أي بعد نحو شهرين.

لكن الرئيس الأمريكي المنتخب يحظى بحماية أمنية مشددة في هذه الفترة، كما يبدأ عملية اختيار المسؤولين في إدارته المقبلة.

ويجري عرض مشاريع الإدارة الأمريكية المقبلة في موقع "BuildBackBetter.com"، من أجل إيضاح سياسة بايدن خلال الفترة المقبلة.

ويعرض هذا الموقع ما يدرجها ضمن الأولويات وهي التصدي لوباء كورونا والتعافي الاقتصادي ومعالجة التوتر العرقي وتغير المناخ.

ويضيف المصدر أن الفريق الواسع من المستشارين والمسئولين الذي يعمل مع بايدن، سيعمل على إحاطة الرئيس المنتخب بشأن الأمور التي يتوجبُ التعامل معها بسرعة وعلى النحو المطلوب منذ اليوم الأول في البيت الأبيض.

وحصل بايدن على 290 صوتا في هذا المجمع الانتخابي الذي يضم 538 صوتا، فيما نال الرئيس والمرشح الجمهوري 214 صوتا، ليغادر بذلك البيت الأبيض بعد ولاية واحدة فقط.