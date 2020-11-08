انتظام العملية الانتخابية لليوم الثاني لانتخابات النواب بالدقهلية

انتظمت انتخابات مجلس النواب، في مرحلتها الثانية بالدقهلية في التاسعة صباح اليوم الأحد؛ للادلاء بالأصوات لاختيار 21 نائبا في عشر دوائر انتخابية في جميع اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة.

وباشرت اللجان أعمالها في استقبال المواطنين للادلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في برلمان 2020، إذ تتم أعمال التطهير والتعقيم للجان تفعيلا للإجراءات الاحترازية.

كما انتظمت الخدمات الأمنية بمحيط جميع اللجان الانتخابية، بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، إذ دفعت أجهزة الأمن بتمركزات أمنية من القوات المسلحة والشرطة بمحيط اللجان، لتأمين المواطنين وإتاحة فرصة الادلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

هذا، ويستمر التصويت في اليوم الثاني والأخير للانتخاب بمجلس النواب حتى التاسعة مساء اليوم، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي للادلاء بصوته.

وأصيب موظف مراقب باللجنة رقم 148 بمدرسة بهاء الدين الإبتدائية بميت غمر، بهبوط حاد في الدورة الدموية أدتت إلى وفاته، وحرر قاضي اللجنة مذكرة بالواقعة لعرضها على اللجنة العامة للانتخابات.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن الدقهلية جهزت 699 مركزا انتخابيا بإجمالي عدد 1426 لجنة فرعية، على مستوى مراكز ومدن وأحياء وقرى محافظة الدقهلية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات.

وبين أنه تم انتظام العمل في جميع اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أنه يتابع على مدار الساعة سير العملية الانتخابية بلجان المحافظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والتي تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء والقرى للابلاغ عن أية أحداث طارئة لسرعة التعامل معها فورا بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق والخدمات المشاركة في الانتخابات.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن القضاة المشرفين على عمليات التصويت وصلوا إلى مقرات اللجان في المواعيد المحددة، كما حرص رؤساء اللجان على المسافات الآمنة بين الناخبين والتنبيه بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة بالدخول للتصويت، كما طالبوا الناخبين بالحفاظ على ارتداء الكمامة داخل مقرات اللجان.

وجدير بالذكر أن عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت من أبناء الدقهلية يبلغ 4 ملايين و352 ألفا و87 ناخبا، وذلك في 10 دوائر انتخابية تضم جميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظه البالغ عددها 21 مركزا ومدينة وحي.