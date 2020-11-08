 مقتل وإصابة 10 من عناصر الأمن في هجمات لحركة طالبان شمال أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل وإصابة 10 من عناصر الأمن في هجمات لحركة طالبان شمال أفغانستان

أ ش أ:
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 3:00 م | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 3:00 م
أفادت مصادر أمنية في أفغانستان، اليوم الأحد، بمقتل 4 من عناصر الأمن وإصابة 6 آخرين، وذلك في هجمات شنتها حركة "طالبان" في مناطق متفرقة بإقليم "باجلان" الشمالي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت المصادر -حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية- إن الهجمات استهدفت مواقع أمنية في منطقتي "باجلان إي مركزي" و"ناهرين" وكذلك مناطق بضواحي مدينة "بول إي خمري" وسط الإقليم الشمالي.

بدوره، قال مسؤول محلي، إن اثنين من الجنود المصابين في منطقة "ناهرين" حالتهما حرجة ولكن لم يتم نقلهما إلى المستشفى بسبب إغلاق حركة "طالبان" الطريق السريع المؤدي إلى وسط الإقليم.

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