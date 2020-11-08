الوزير : مذكرة تفاهم لإنشاء خط سكة حديد يربط ميناء غرب بور سعيد وأبوقير خلال أبام

قال وزير النقل كامل الوزير، إن الوزارة حددت عددًا من الفرص الاستثمارية في مشروعات النقل السككي التي يمكن التعاون فيها مع المستثمرين لتنفيذها بنظام الإنشاء والتشغيل ونقل المشروع لملكية الدولة "BOT".

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، الأحد، أن بين هذه المشروعات إعادة تأهيل خط سكة حديد أبو "طرطور - قنا - سفاجا – الغردقة"، وإنشاء خط سكة حديد "الروبيكي العاشر – بلبيس" وربطه مع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان المقرر إنشاؤه، وإنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق "المعادي – الخصوص" وإنشاء خط سكة حديد "أسوان – توشكي" ومده إلى مدينة وادي حلفا بالسودان.

وتابع: لدينا أيضًا مشروعات إنشاء خط سكة حديد "الفردان – بئر العبد – العريش – رفح" مروراً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومده مستقبلاً لمدينة طابا، وإنشاء خط سكة حديد "مرسي مطروح – ميناء جرجوب"، وإنشاء خط "مرسي مطروح – سيوه"، ومد خط "مطروح – السلوم" إلى مدينة بني غازي بليبيا.

وأعلن الوزير، أنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم مع أحد المستثمرين لإنشاء سكة حديد يربط ميناء غرب بورسعيد حتى ميناء أبوقير بالإسكندرية مروراً بدمياط والمنصورة الجديدة، على هامش فعاليات معرض تكنولوجيا النقل Trans MEA المزمع إقامته في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري.

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