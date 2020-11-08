 بيراميدز يقدم أحمد فتحي في مؤتمر صحفي مساء الإثنين - بوابة الشروق
الأحد 8 نوفمبر 2020 10:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

بيراميدز يقدم أحمد فتحي في مؤتمر صحفي مساء الإثنين

محمد جلال
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 10:33 م | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 10:35 م

يقدم نادي بيراميدز لاعبه الجديد أحمد فتحي، الظهير الأيمن السابق للأهلي، في مؤتمر صحفي يقام غدا الاثنين بقاعة مؤتمرات ستاد الدفاع الجوي.

وسيكون المؤتمر الصحفي في الرابعة عصر غد الاثنين بقاعة مؤتمرات ستاد الدفاع الجوي بحضور ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز وهاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.

وأعلن بيراميدز في وقت سابق تعاقده مع أحمد فتحي مدافع منتخب مصر الوطني، صاحب البطولات والألقاب العديدة في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

وأختتم فتحي مشواره مع النادي الأهلي بحصوله على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم 2020/2019.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك