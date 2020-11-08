سكاي نيوز: ترامب يرفض الحديث مع أي كان داخل البيت الأبيض

أفاد مراسل فضائية «سكاي نيوز عربية» بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض الحديث مع أي كان داخل البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن المكتب الإعلامي مقفل.

وأشار إلى عدم وجود اتصالات مع الصحفيين أو بيان صادر عن البيت الأبيض؛ باستثناء بعض التقارير التي تحدثت أن بعض المستشارين المقربين من ترامب يحاولون إرسال رسائل؛ لدعوة ترامب لقبول فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية.

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

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