 رئيس وزراء بلغاريا: سنعمل على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية - بوابة الشروق
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رئيس وزراء بلغاريا: سنعمل على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية

صوفيا - أ ش أ:
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 10:23 ص | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 10:23 ص

هنأ رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما في الانتخابات الأمريكية 2020.

 

وأكد بوريسوف -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد- مجددا على أهمية عمل الحكومة البلغارية لتعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعزيز التعاون عبر الأطلسي.

 

وقد أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فوز بايدن بسباق الرئاسة بعد فوزه بولايتي "بنسلفانيا" و"نيفادا" ليصل بذلك عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي 279 مقعدا في مقابل 213 مقعدا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

 


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