بايدن: حققنا نصرا ساحقا ورقم 74 مليون غير مسبوق

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قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه حقق نصرا ساحقا، مشيرا إلى أن رقم 74 مليون غير مسبوق في تاريخ البلاد.

وقال: "لقد حققنا نصرا ساحقا وأن الرقم 74 مليون، هو رقم غير مسبوق ولم يحصل عليه أي مرشح للرئاسة في السابق".

وأضاف: "ترشحت لأعيد للولايات المتحدة هيبتها واحترامها مرة أخرى بين دول العالم".

وتابع: "أتفهم خيبة أمل من صوت لترامب، ولكنني أقول لهم ليس لدي ولايات زرقاء أو حمراء.. أنا أتعهد بأن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين على مختلف طوائفهم وألوانهم ومعتقداتهم وتوجهاتهم".

وخاطب بايدن أنصار الرئيس الحالي دونالد ترامب، قائلا: "دعونا نمنح بعضنا البعض فرصة.. منافسونا ليسوا أعدائنا وهم أيضا أمريكيون.. دعونا نعمل سوية لما فيه مصلحة بلادنا".

وتعهد بايدن بتعيين مجموعة من المستشارين والعلماء يوم الاثنين المقبل مهمتها وضع خطة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.