رد المطرب عمر كمال، على تصريحات الموسيقار هاني مهنا، بشأن عدم دعوته رفقة حسن شاكوش وحمو بيكا لحضور حفل زفاف نجلته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح، الذي أقيم مساء الجمعة الماضية، بأحد فنادق القاهرة.

وقال عمر كمال إنه تم دعوتهم من قبل ابنته الفنانة هنادي مهنا، وتم تأكيد الحضور عليهم، مضيفا "احنا ناس ذوق ومحترمة ولبينا الدعوة وحبينا نفرحها زى ما اى نجم راح وشارك".

وأكد عمر كمال قائلا: "واحنا أكيد منعرفش لا مكان الفرح ولا معاده غير بدعوة منها واكيد مش هنروح فرح و هيترحب بينا وهنطلع نغنى من غير ما نكون مدعويين على الفرح ده".

جاء ذلك بعد صدور بيان من نقابة المهن الموسيقية تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهنا بمؤدي المهرجانات حمو بيكا في فرح نجلته الفنانة هنادي مهني علي الفنان أحمد خالد صالح، بالاضافة الى خروج الموسيقار في تصريحات صحفية ينفي خلالها دعوة مطربي المهرجانات لحفل الزفاف.

وشددت النقابة علي أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها مشيرة إلي أن المايسترو هاني مهني رجل نقابي وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.

وأبدي مجلس النقابة اندهاشه من قيام المايسترو هاني مهني بالاستعانة بحمو بيكا في فرح نجلته وأثار الأمر حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بسجنه.

وقامت إدارة الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين برصد ما قام به "حمو بيكا"، بعدما سب النقابة والعاملين بها، وهدد بحرق النقابة وضرب الأعضاء بعدما رفضت النقابة منحه التصريح بالغناء في حفل بمحافظة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل وقدمت كل الأدلة الخاصة بالتجاوز في حق النقابة وخرق القانون للنيابة والمحكمة قبل صدور الحكم.

وتهيب نقابة المهن الموسيقية بجميع الجهات والأفراد الالتزام بتنفيذ القانون ومنع غير الأعضاء من العمل.