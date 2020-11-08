اتفاق الهند والصين على ضبط النفس على الحدود المتوترة

قالت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الأحد، إن الهند والصين اتفقتا على أن تمارس قوات الخطوط الأمامية ضبط النفس بينما يواصل المسؤولون العسكريون المحادثات لنزع فتيل الأزمة الحدودية.

يذكر أن قوات الدولتين المسلحتين نوويا في حالة استعداد الآن على طول خط السيطرة الفعلي، وهي حدود غير رسمية ومتوترة الآن، في منطقة لاداخ منذ مايو.

وقُتل عشرين جنديا هنديا في يونيو في أسوأ اشتباك بين الجارتين منذ 45 عاما.

وحشد الجانبان أعدادا كبيرة من القوات، ولا يزال البعض في مواجهة مباشرة على ارتفاع 3 آلاف متر فوق مستوى سطح البحر وسط تضاريس الهيمالايا الوعرة مع حلول فصل الشتاء.

وقال بيان وزارة الدفاع إنه تم الاتفاق خلال اجتماع للمسؤولين العسكريين أمس الأول الجمعة، على أن تمارس قوات الخطوط الأمامية ضبط النفس وعلى تجنب سوء الفهم وسوء التقدير.

وكانت هذه الجولة الثامنة من هذه المحادثات.

وقال البيان الهندي: "أجرى الجانبان تبادلا صريحا ومتعمقا وبنّاء لوجهات النظر حول فك الاشتباك على طول خط السيطرة الفعلي في القطاع الغربي لمناطق الحدود بين الهند والصين".

وأضاف البيان أن الحوار سوف يستمر عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية لتسوية القضايا العالقة، وتم الاتفاق على عقد جولة أخرى من الاجتماعات قريبا.

وخاضت الهند والصين حربا حدودية لم تستمر كثيرا في عام 1962 وتنازعتا على عدة مناطق على طول حدودهما غير المحددة بدقة والتي يبلغ طولها 3500 كيلومتر.