زعيمة المعارضة البيلاروسية تهنئ بايدن وتطلب لقاءه

هنأت سفيتلانا تيخانوفسكايا، زعيمة المعارضة البيلاروسية، الديمقراطي جو بايدن بانتخابه رئيسا جديدا للولايات المتحدة، وأشادت بالعملية الانتخابية الأمريكية التي "تهتم بصوت كل ناخب".

جاء ذلك في بيان نشرته تيخانوفسكايا، المرشحة السابقة في الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، عبر "تلغرام" مساء أمس السبت.

وكتبت تيخانوفسكايا، التي اضطرت لمغادرة بلادها وسط تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة المتهمة بتزوير نتائج الانتخابات في أغسطس: "لقد تابع العالم كله الانتخابات في الولايات المتحدة، وهي دولة ذات ديمقراطية فاعلة. لقد كان ذلك سباقا حقيقيا للأفكار والبرامج والفرق بخلاف بيلاروس، حيث سرقت الأصوات في الانتخابات ببساطة، بينما يأخذ في الولايات المتحدة تصويت كل ناخب في الحساب".

وتابعت: "صوّت الشعب الأمريكي لصالح التغيير والحكومة الجديدة. أعلم أن العديد من البيلاروسيين المقيمين في الولايات المتحدة صوتوا لجو بايدن"، مضيفة أنها شخصيا والبيلاروسيين في جميع أنحاء العالم يهنئون بيادن بفوزه الذي يستحقه".

وعبرت تيخانوفسكايا عن ثقتها بأنه "في ظل قيادة الزعيم الجديد، سيزدهر شعب الولايات المتحدة وستتحسن العلاقات البيلاروسية الأمريكية"، مشيرة إلى أن بايدن "تحدث أكثر من مرة عن دعمه للشعب البيلاروسي واتخذ موقفا ثابتا نصرة له".

كما أعربت تيخانوفسكايا التي زعمت فوزها في الانتخابات الرئاسية في بلادها، عن أملها بأن يعقد الرئيس الأمريكي المنتخب لقاء قريبا مع "الرئيس المنتخب بنزاهة لبيلاروس الحرة الجديدة".

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الانتخابات الأمريكية، واصفا ما يجري حولها بأنه "عار واستهزاء بالديمقراطية".