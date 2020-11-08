إغلاق مطار تيجل بالعاصمة الألمانية بعد 60 عاما من العمل

أُغْلِقَ مطار تيجل في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، وذلك بعد إقلاع طائرة خاصة تابعة لشركة إير فرانس الفرنسية متوجهة إلى باريس.

ويأتي إغلاق مطار تيجل بعد مضي 60 عامًا على تسيير أول رحلة منتظمة فيه، وذلك بعد افتتاح المطار الجديد في برلين (فيلي برانت)، والمعروف أيضا باسم مطار (بي إي آر)، الذي سيسير النقل الجوي في منطقة العاصمة من خلاله فقط.

ونقلت آخر شركات الطيران، أمس السبت، طائراتها من مطار تيجل إلى المطار الجديد؛ لإتمام نقل الطائرات إلى هناك مع مضي أسبوع على افتتاح المطار الجديد، ومن المنتظر أن يتم الإبقاء على استعداد مطار تيجل للعمل لمدة ستة أشهر لتأمين انتظام حركة النقل الجوي في العاصمة.

ولم يتم السماح للزائرين بالدخول اليوم إلى مطار تيجل، بينما توافد أمس آلاف الأشخاص إلى تيجل لمتابعة آخر يوم تشغيل منتظم في المطار.

يشار إلى أن مطار تيجل كان يمثل بالنسبة للعديد من سكان برلين ولاسيما سكان الشطر الغربي البوابة إلى العالم بالإضافة إلى مطار تمبلهوف الذي تم إغلاقه في عام 2008، لأن برلين كلها كانت تقع داخل ألمانيا الشرقية السابقة.