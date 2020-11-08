ناصر ماهر: مسئولي بيراميدز تواصلوا معي ولكن والاولوية دائما للأهلي

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أكد ناصر ماهر لاعب الأهلي أنه سعيد بالعوده للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته لنادي سموحة مضيفا أنه سعى لاثبات نفسه وكان لديه تصميم على العودة للفريق من جديد منذ بداية الموسم. .

واشار ناصر في تصريحات تلفزيونية الى انه كان يعلم أنه سيعود مرة أخرى للأهلي ولكنه لم يتوقع العودة سريعا

وقال لاعب الأهلي أن بيراميدز تواصلوا معه بشكل شخصي لكنه كان يرغب بالاستمرارية والمشاركة بشكل أكثر لذلك فضل عرض سموحة.

وأضاف ماهر انه يعلم أن بيراميدز مازال يريد ضمه، قائلا: "بالنسبة لي نادي محترم ولكن الأهلي أكبر نادي في افريقيا والاولوية دائما له.