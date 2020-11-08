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وجه وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو انتقادات شديدة اللهجة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بعد أن انتقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب بومبيو مخاطبا خامنئي: "لقد سرقت شخصيا مئات الملايين من الدولارات من شعبك. انتخاباتكم مجرد مزحة، حيث تم استبعاد مئات المرشحين من المنافسة".

وأضاف: "اليوم، يتضور شعبك جوعا لأنك تنفق المليارات على حروب بالوكالة لحماية حكم اللصوص".

وكان حساب خامنئي نشر تغريدة باللغة الانجليزية قال فيها "إن الوضع في الولايات المتحدة وما يقولونه هم أنفسهم عن انتخاباتهم مجرد مسرحية! هذا مثال على الوجه القبيح للديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة".

وتابع: "بغض النظر عن النتيجة، هناك شيء واحد واضح تماما، وهو الانحطاط السياسي والمدني والأخلاقي المؤكد للنظام الأمريكي".