في عام 2017 وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسوما تنفيذيا لبناء جدار على امتداد الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، والذي كان في مقدمة تعهداته خلال حملته الانتخابية عام 2016، وهو ما أوحى لأحد الفنانين العالميين بتقديم عمل فني يعبر عن رفضه لتلك الحدود.

منذ أيامه الأولى في محاولته ترك بصمة على العالم عندما كان مراهقًا من خلال رسم المباني على الجدران في جميع أنحاء باريس، كان الفنان آر جي، وهو فرنسي يصف نفسه بأنه فنان شارع، مفتونًا بالجدران، "منذ البداية كانت الجدران أماكن تعبيري المفضلة"، على حد قوله.

كل جدار بالنسبة لـآر جي هو لوحة قماشية فارغة محتملة، إلا أن الحدود المادية للعالم ليست فقط هي التي تلهمه، ولكن أيضًا الحواجز غير المرئية بين الناس والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، لذلك انتبه لتصريحات ترامب عن الحدود والجدران.

وقال "جي": "إنني كنت منزعجًا من الخطاب الخلافي الصادر عن ترامب، يبدو أنه صمم على بناء حواجز بدلا من كسرها"، لأجلك ذلك سافر "جي" إلى الحدود الأمريكية في عام 2017 ليشهد الوضع بنفسه، بحسب موقع "إندبندنت" البريطاني.

تأثر جي، بشكل خاص بعائلة واحدة يطل منزلها على الحدود في مدينة تيكاتي المكسيكية؛ فنفذ إحدى أعماله، المعبرة عن الوضع بعنوان "جينيتو تيكاتي"، وكانت مستوحاة من طفل ينتمي لهذه العائلة.

يقول جي: "أعتقد كفنان دورك إثارة الأسئلة، لكن لا تمنح بالضرورة إجابات، ويعيش هذا الطفل الصغير بالقرب من الحدود، لكنه لا يعرف حقًا ما هو الجدار أو معنى الجدار الفاصل".

بالإضافة إلى اللوحة التي رسمها، بنى جي، جدارا غير حقيقي خاصا به على طول الحدود، وصمم عليه طاولة تمتد عبر الجانبين، وظهرت على الطاولة عيون مايرا، المهاجر غير الشرعي الذي تم جلبه إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عندما كان طفلًا.

ويفضل جي آر، طرح أسئلة حول القيادة السياسية، بدلًا من انتقادها بشكل مباشر، فإنه يقول عن ترامب: "من الصعب ألا تكون لديك مشاعر عندما ترى التأثير الذي أحدثه هذا الرئيس هذه القضايا، العنصرية والكراهية، كانت موجودة بالفعل لكنه ضاعفها ودعم توحشها".

وأضاف: "كفنانين نحاول القيام بدورنا أعرف الكثير من الفنانين الموجودين هناك ويحاولون كل يوم القيام بمشاريع لربط الناس ببعضهم البعض".

ويحرص على مقابلة الأشخاص المرتبطين بقضايا معينة، مثل العنصرية أو التمييز العرقي أو حقوق المرأة قبل البدء في تصميم أعماله الفنية، ولذلك سافر إلى دول كثيرة حول العالم، كينيا والسودان والبرازيل وكمبوديا وغيرها من الأماكن، وكان الناس يرحبون به ويساعدونه في إنهاء أعماله، على حد قوله.

أعاق الوباء حركته كفنان، واضطر للبقاء في المنزل لفترات طويلة، ولكنه حاول استغلال هذه الفترات في مساعدة الفنانين الناشئين وتقديم دروس لهم.