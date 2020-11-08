نيويورك بوست: جو بايدن الرئيس المنتخب

أعلنت صحيفة نيويورك بوست، وهي صحيفة محافظة مملوكة لنيوزكورب التابعة لروبرت مردوخ، أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.

وجاء في الصفحة الأولى من طبعة اليوم الإحد للصحيفة:" "حان وقت جو" ، مرددة جملة مشهورة من المؤتمر العام للحزب الديمقراطي الذي عقد في أغسطس. تظهر الصفحة الأولى صورة بايدن مبتسما ويصفه المقال الرئيسي بأنه "الرئيس المنتخب".

وتأتي خطوة الصحيفة المؤثرة التي تحظى بشعبية بين اليمينيين في الوقت الذي يرفض فيه الرئيس دونالد ترامب الإقرار بالهزيمة في الانتخابات.

ونشرت الصحيفة عدة ادعاءات غير مؤكدة ومثيرة للجدل ضد عائلة بايدن في الفترة التي سبقت الانتخابات فيما بدا وكأنه محاولة لمساعدة حملة إعادة انتخاب ترامب.