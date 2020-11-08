وزير النقل: شركات مصرية وطنية وليدة تظهر في مجال صناعة السكك الحديدية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل 2020 سيشهد مشاركة معظم الوزارات المصرية، وكل الشركات العالمية في مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الوزير، خلال تصريحات لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن المؤتمر سيشهد عرض الجديد في المجالات السابقة، متابعًا: «سترون شركات مصرية وطنية وليدة تظهر في مجال صناعة السكك الحديدية».

وأكد أن مشروعات ومعارض مصر لن تتوقف، متابعًا: «هناك حرص من الرئيس والحكومة وكل الشعب المصري ألا تتوقف الحياة بسبب جائحة فيروس كورونا».

واستطرد وزير النقل: «مستمرون في حياتنا وإنجاز مشروعاتنا وإقامة المعارض والمؤتمرات في ظل الجائحة مع اتخاذ كل الوسائل وإجراءات التأمين والسلامة».

وعقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر الوزارة بمدينة نصر، للإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل 2020 Trans MEA الذي يعد واحدًا من أهم المعارض والمؤتمرات الدولية بقطاع النقل والطرق والبنية التحتية.