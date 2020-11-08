 مرشح للنواب يحرر محضرا ضد نائب بالشيوخ في الدقهلية - بوابة الشروق
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مرشح للنواب يحرر محضرا ضد نائب بالشيوخ في الدقهلية

المهندس أحمد رعب
المهندس أحمد رعب
نعمان سمير
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 6:06 م | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 6:06 م

حرر المهندس أحمد رعب، المرشح بالدائرة العاشرة ومقرها مركز السنبلاوين بالدقهلية، محضرًا ضد النائب محمد عبد المعطي، عضو مجلس الشيوخ، اتهمة فيه بالتعدي اللفظي وتحريض الناخبين على عدم انتخابه، وعدم السماح له بدخول اللجنة، وذلك بمقر اللجنة الفرعية بقرية السمارة.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة تمى الأمديد من المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية، والمرشح فردي مستقل عن دائرة السنبلاوين وتمى الأمديد، يتهم فيه النائب محمد عبد المعطي، بالتعدي عليه اللفظي وحث الناخبين على عدم الإدلاء بأصواتهم له في انتخابات مجلس النواب، ومنعه من دخول إحدى اللجان.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣١٥٥ إداري تمى الأمديد، وأخطرت اللجنة العامة للانتخابات بالواقعة.

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