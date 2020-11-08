حسن مصطفى يفضح ادعاءات اتحاد اليد

أكد حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن الاتحاد المصري للعبة برئاسة هشام نصر ارتكب خطأ فادحًا بإصراره على استكمال مباريات الدوري في الموسم الماضي بالقائمة القديمة وضعا الفرق المتنافسة على اللقب في مازق كبير بعدما عدلت من أوضاعها وقامت بضم واستبعاد العديد من اللاعبين خاصة وأن الموسم الجديد انطلق بالفعل واقيمت منه حتى الأن خمس مباريات فكيف تعود هذه الفرق للعب مجددا بالقائمة القديمة لاستكمال الموسم الماضي.

وأضاف أن اتحاد اليد لم يستشر الاتحاد الدولي في قراره باستئناف مباريات ىالموسم الماضي باقائمة القديمة ولم يتلق أيه مكاتبات في هذا الصدد وكل مايتردد من تصريحات في هذا الشأن على لسان مسئولي الاتحاد عاري تماما من الصحة لأن الاتحاد الدولي لديه لوائح ثابته وواضحة ولا يمكن أن يقع في هذا الاجراء الخاطئ ولا يسمح على الاطلاق باستئناف نشاط الموسم الماضي بعد انطلاق الموسم الجديد ولاغرب بالقائمة القديمة وهو شرط تعجيزي وخطأ فادح وقع فيه اتحاد اليد المصري ولم يكن للاتحاد الدولي اي دخل فيه.

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد قرر في وقت سابق الغاء مسابقة الدوري في الموسم الماضي بسسب جاحة كورونا وعقد اجتماعًا تشاوريًا مع الأندية المحترفة الثمانية عشر المتنافسة، وطالب 13 ناديًا بالغاء المسابقة على رأسهم الزمالك، بينما طالب الأهلي وحده باستئنافها.

وتغيبت 4 أندية عن الحضور، واتخذ بعدها قرار الغاء المسابقة ، دون تحديد البطل ، ودون إعلان موقف الهابطين أو الصاعدين بل وقام باعلان موعد انطلاق الموسم الجديد ولكن بعد قرار الدولة بستئناف النشاط واستكمال الموسم الرياضي في كافة الاتحادات عاد اتحاد اليد وقرر استكمال الموسم الماضي وسط مباريات الموسم الجديد ووضع شرطا تعجيزيا بضروة اقامة هذه المباريات بالقائمة الموسم الماضي التي تغريت تماما بعدما قامت جميع الفرق بتوفيق اوضاعها بضم والاستغناء عن العديد من اللاعبين.

يذكر ان ةطولة الدوري في الموسم الماض يتنافس على لقبها الاهلى والزمالك ويتبقي للاهلى مباراتين امام الجيش والزمالك اذا تمكن من الفوز فيهما تقام مباراة فاصلة بينه وبين الزمالك لتحديد هوية البطل فما يحتاج الزمالك للتعادل امام الاهلى لاعلان تتويجه رسميا باللقب