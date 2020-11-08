أنقرة جوجو يودع مسلسل الهزائم بتعادل صعب في الدوري التركي

أفلت أنقرة جوجو من مسلسل الهزائم المتتالية في الدوري التركي لكرة القدم هذا الموسم وانتزع تعادلا ثمينا 2 / 2 في الوقت القاتل من مباراته أمام ضيفه فاتح قرا جمرك اليوم الأحد في المرحلة الثامنة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز يني ملطية سبور على دينزلي سبور 2 / صفر.

وتقدم فاتح قرا جمرك إلى المركز الرابع في جدول المسابقة حيث رفع رصيده إلى 12 نقطة وحصد أنقرة جوجو النقطة الثانية له في المسابقة لكنه ظل في المركز ال21 الأخير حيث كان التعادل اليوم هو الأول له بعد ثلاث هزائم متتالية وهو الثاني له مقابل أربع هزائم في ست مباريات خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وسجل أرتور سوبيتش وإنزو روكو هدفي فاتح قرا جمرك في الدقيقتين 15 و35 فيما سجل ترجير بورفين وإيمري جورال هدف أصحاب الأرض في الدقيقتين 27 من ضربة جزاء و90 .

وفي مباراة أخرى اليوم، تغلب يني ملطية سبور على دينزلي سبور بهدفين نظيفين سجلهما كوبيلاي كاناتزيكوس وأفري أكوا في الدقيقتين السابعة و17 ليرفع رصيده إلى 11 نقطة ويتقدم للمركز الثامن فيما تجمد رصيد دينزلي سبور عند خمس نقاط في المركز الـ20 قبل الأخير.