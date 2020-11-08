وفد وزاري سعودي يبدأ زيارة رسمية للعراق

يبدأ اليوم الأحد وفد وزاري سعودي، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، زيارة رسمية للعراق.



ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" فإن الوفد يضم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير النقل صالح بن ناصر الجاسر، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبد الرحمن بن أحمد الحربي، ورئيس الهيئة العامة للنقل رميح بن محمد الرميح، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والشركات السعودية في مختلف القطاعات.



ويلتقي الوفد السعودي خلال الزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.



كما ستعقد خلال الزيارة اجتماعات بين الجانبين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب عقد عدد من اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي لمناقشة التقدم في الموضوعات والأنشطة المرتبطة بأعماله وأبرز ما تم إنجازه والاتفاقيات الموقعة بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية.



وتأتي الزيارة في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة، وتمهيدا للاجتماع المرتقب بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والكاظمي.