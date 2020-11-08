اعتقال المئات من المتظاهرين المناهضين لرئيس بيلاروس

اعتقل رجال ملثمون بزي رسمي المئات من المحتجين في بيلاروس اليوم الأحد، في أحدث احتجاجات مناهضة للحكومة منذ الانتخابات المتنازع عليها التي أجريت في أغسطس.



وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مينسك الرجال، الذين لا يحملون بطاقات هوية وهم يقمعون المتظاهرين السلميين بوحشية على الأرض ويجبرونهم على ركوب ناقلات السجناء.



وأفادت منظمة "فياسنا" لحقوق الإنسان بأنه تم اعتقال أكثر من 550 شخصا عصر اليوم خلال المظاهرات، التي نظمت أيضا في مدن خارج العاصمة.



وكانت هناك احتجاجات جماهيرية ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في نهاية كل أسبوع في مينسك لما يقرب من ثلاثة أشهر، في أعقاب الانتخابات الرئاسية في 9 آب/أغسطس التي زعم المحتجون أنها زورت.



وفي مينسك، واجهت قوة الشرطة الخاصة البيلاروسية مجموعات من الأشخاص الذين حاولوا التجمع في وسط المدينة. ومثل كل يوم أحد، خرج الآلاف الأشخاص إلى الشوارع في مسيرات غير مصرح بها.