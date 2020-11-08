كبار حلفاء ترامب ومحاميه الشخصي يرفضون التنازل لبايدن

يرفض كبار حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحاميه الشخصي الإقرار بالهزيمة في الانتخابات، حتى مع تجاهل الديمقراطي جو بايدن تلك المسائل ومضيه قدما في خطته ذات الصلة بالانتقال الرئاسي.

وقال رودي جولياني، محامي ترامب الشخصي: "في هذه المرحلة سيكون من الخطأ بالنسبة له الإقرار بالهزيمة".

وعلى الرغم من أنه لم يقدم أي دليل مادي، قال جولياني إنه سيستمر في رفع دعاوى قضائية.

ولم يفز ترامب بأي قضية كبيرة حتى الآن.

كما أشار كيفن مكارثي، أبرز عضو جمهوري في مجلس النواب، إلى أن السباق لم ينته، مشيرا إلى أن الهوامش كانت متقاربة للغاية.

وقال السيناتور ليندسي جراهام، وهو حليف رئيسي لترامب، لشبكة فوكس نيوز: "يجب على الرئيس ترامب عدم التنازل".

وذكر السيناتور ميت رومني، الجمهوري الذي لطالما كان على خصومة مع ترامب، إنه يعتقد أنه لا مجال أمام ترامب لتغيير نتيجة الانتخابات.

في المقابل، يمضي الفريق الانتقالي لبادين قدما ضمن الاستعداد لتسلم مهام البيت الأبيض في يناير، سواء تعاونت إدارة ترامب أم لا.