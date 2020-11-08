بايدن في أول تصريحاته كرئيس منتخب: الشعب «قال كلمته»

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قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن الشعب قال كلمته وأن الأمريكيين قدموا له نصرا "واضحا" وإنه سيعمل على استعادة "روح أمريكا".

وقال بايدن في تصريحاته الأولى كرئيس للولايات المتحدة من ويلمنجتون في ديلاوير: "أتعهد بأن أكون رئيسا لا يقسم يؤمن بالوحدة".

وقال أمام حشد من المؤيدين الصاخبين: "لقد سعيت إلى هذا المنصب لاستعادة روح أمريكا ، وإعادة بناء العمود الفقري لهذه الأمة، الطبقة الوسطى، ولجعل أمريكا تحظى بالإحترام في جميع أنحاء العالم مرة أخرى ..والآن أصبح العمل على صنع هذه الرؤية حقيقيا".

وأشاد بايدن بالناخبين الأمريكيين من أصل أفريقي الذين عززوا حملته. وأضاف : "لقد كنتم دائما في ظهري وسأكون معكم".