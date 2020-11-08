 بايدن في أول تصريحاته كرئيس منتخب: الشعب «قال كلمته» - بوابة الشروق
الأحد 8 نوفمبر 2020 4:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

بايدن في أول تصريحاته كرئيس منتخب: الشعب «قال كلمته»


نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 4:18 ص | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 4:18 ص

 قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن الشعب قال كلمته وأن الأمريكيين قدموا له نصرا "واضحا" وإنه سيعمل على استعادة "روح أمريكا".

وقال بايدن في تصريحاته الأولى كرئيس للولايات المتحدة من ويلمنجتون في ديلاوير: "أتعهد بأن أكون رئيسا لا يقسم يؤمن بالوحدة".

وقال أمام حشد من المؤيدين الصاخبين: "لقد سعيت إلى هذا المنصب لاستعادة روح أمريكا ، وإعادة بناء العمود الفقري لهذه الأمة، الطبقة الوسطى، ولجعل أمريكا تحظى بالإحترام في جميع أنحاء العالم مرة أخرى ..والآن أصبح العمل على صنع هذه الرؤية حقيقيا".

وأشاد بايدن بالناخبين الأمريكيين من أصل أفريقي الذين عززوا حملته. وأضاف : "لقد كنتم دائما في ظهري وسأكون معكم".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك