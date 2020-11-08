 نتنياهو يهنئ بايدن على فوزه بالانتخابات - بوابة الشروق
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نتنياهو يهنئ بايدن على فوزه بالانتخابات

رويترز
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 7:31 ص | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 7:31 ص

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على فوزه في الانتخابات.

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