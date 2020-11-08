نتنياهو يهنئ بايدن على فوزه بالانتخابات

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هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على فوزه في الانتخابات.