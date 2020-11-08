تطهير 212 مجرى مائي بطول 525 كيلومتر خلال شهر أكتوبر في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تطهير 525 كيلو و516 متر طولي بعدد 212 مجرى مائي بمختلف أنحاء المحافظة، خلال شهر أكتوبر الماضي، ضمن أعمال مديرية الموارد المائية والري لتطهير الترع والمصارف من الطمي والحشائش التي تعوق وصول مياه الري إلى الأراضي الواقعة بالنهايات، واستعداداً لموسم السيول.

وأوضح المهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، أن حملات تطهير الترع والأبحر خلال شهر أكتوبر الماضي، أسفرت عن تطهير 115 مجرى مائي "ترع" بطول 321 كيلو متر طولي بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم، منها تطهير بحر سرسنا الوسطاني، وبحر المحجرة، وبحر مطرطارس الغربي، ومسقة الحضرة، وبحر الفلاحة، وخور الناموس وامتداده، وبحر دسيا الإقطاع، وبحر تلات العالي، وبحر دسيا العمومي، وبحر سنرو الجديد، وجنابية السكة الحديد، وبحر الداير،وبحر الغربية، وترعة الجمهورية، وبحر امتداد وهبي، وتجريف بحر وهبي.

كما تم تطهير 56 مجرى مائي بطول 129 كيلو و516 متر طولي بدائرة الإدارة العامة لري غرب الفيوم، منها تطهير بحر أبوصير ك، وبحر الغابة ك، وبحر حسن واصف ك، وبحر العزب، وبحر أبوالمير، وبحر بطن أهريت، وبحر النزلة، وبحر الحمام، والجنابية اليسرى للبشوات، وجنابية العيسوي، وجنابية شكري، وبحر تطون، وجنابية الجندي، وجنابية طناس، والجنابية اليمنى الاولى لبحر البنات، وبحر امتداد قارون، وبحر قصر الجبالي العالي.

وأضاف "نضر" أن الإدارة العامة لصرف شرق الفيوم طهرت 6 مصارف بطول 8 كيلوات و5 أمتار طولي، فيما طهرت الإدارة العامة لصرف غرب الفيوم 35 مصرفاً بطول 66 كيلو و5 أمتار طولي، خلال شهر أكتوبر أيضاً، ومن هذه المصارف تطهير مصرف الجرجبة، ومصرف لملوم والجبل، وعدداً من المصارف بصرف شرق الفيوم.

الجدير بالذكر، أن أعمال تطهير المجاري المائية والمصارف والترع التي يجري تنفيذها بشتى أنحاء المحافظة، وتأتي في إطار خطة شاملة للاستعداد لفصل الشتاء وتجنبًا للأمطار الغزيرة والسيول الطارئة التي قد تفاجئ المحافظة خلال الفترة القادمة.