القوات العراقية تلقي القبض على 3 قيادات بتنظيم داعش في نينوي

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، القبض على ثلاثة عناصر قيادية في تنظيم داعش ضمن ما يسمى بـ"قاطع الجزيرة"، غربي محافظة نينوي.



وقال الجهاز، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، "تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى بعد ورود معلومات استخبارية وتكثيف الجهد الميداني من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر إرهابية أحدهم مسؤول الاغتيالات في منطقة تلعفر التابع لديوان الجند والآخر مسؤول ديوان عقارات عصابات داعش في منطقة سنجار".



وأشار البيان إلى أن الإرهابي الثالث مسؤول كفالات منطقة البعاج ومشترك بالاستيلاء على مخازن أسلحة القوة الماسكة والسيارات العسكرية إبان سيطرتهم على المحافظة؛ ويعملون جميعهم ضمن ما يسمى قاطع الجزيرة لولاية العراق.



ولفت إلى أنه تم تدوين أقوالهم اصولياً وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.