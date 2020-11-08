خبراء: «التجارة الإلكترونية» تحتاج لسياسات تحفيزية للشركات لتسريع عملية التحول الرقمى

محمد حجازى: يجب إزالة العوائق التنظيمية.. وإعادة النظر فى تراخيص المنصات التجارية

هشام صفوت: نطالب بوجود تسهيلات بتراخيص المخازن وعمليات النقل والضرائب

وائل أبوالعلا: حجم التجارة الإلكترونية بلغ ما يقرب من 20 مليار جنيه فى مصر





طالب خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بضرورة وضع رؤية استراتيجية لتشجيع الافراد والشركات والمؤسسات للعمل من خلال التجارة الالكترونية فى السوق المصرية فى ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا والتى تجتاح العالم حاليا.

وأكد الدكتور محمد حجازى ــ استشارى تشريعات التحول الرقمى والابتكار والملكية الفكرية والرئيس السابق للجنة التشريعات بوزارة الاتصالات ــ على أهمية ايجاد سياسات محفزة وتشجيعية وإزالة العوائق من امام نمو التجارة الالكترونية فى السوق المصرية.

واضاف حجازى اننا فى السوق المصرية لا نحتاج إلى تشريعات أو قوانين جديدة لمنصات التجارة الالكترونية، حيث إن التشريعات الحالية تنظمها بشكل مناسب جدا، وما نحتاجه هو رؤية استراتيجية لكيفية تشجيع الشركات والمؤسسات العمل من خلال المنصات الالكترونية بهدف تسريع عملية التحول الرقمى فى مصر.

وتابع: اطراف العملية التى تتم من خلال المنصات الالكترونية «بائع، مشترى، نقل، دفع» يوجد قوانين تحمى جميع تلك الاطراف بداية بحماية بيانات المتعاملين بموجب قانون حماية البيانات الشخصية أو حماية المنصات والحسابات وتجريم أى اختراق لها بموجب قانون مكافحة الجرائم الالكترونية او تنظيم عمليات النقل بموجب قانون النقل البرى أو قانون النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكذلك إثبات صفة وقانونية وهوية المتعاملين بموجب قانون التوقيع الالكترونى، وأخيرا حماية حقوق المتعاملين بموجب قانون حماية المستهلك.

وناشد حجازى بضرورة إعادة النظر فيما يخص فرض تراخيص على منصات التجارة الالكترونية بالمخالفة لكل الممارسات الدولية، وكذا لفت النظر لارتفاع رسوم الترخيص والتى تصل قيمتها إلى مليون جنيه بخلاف الاشتراطات الخاصة بتلك التراخيص والتى تحد بل تمنع فى بعض الحالات من الدخول فى سوق التجارة الالكترونية.. وانه يجب تسهيل الاجراءات وتشجيع الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد المهندس هشام صفوت الرئيس التنفيذى لشركة جوميا على ضرورة وجود محفزات للتجارة الالكترونية عامة وتطوير الأساليب التى يحتاجها هذا القطاع مثل تحفيزات وتسهيلات خاصة بتراخيص المخازن وعمليات النقل، وكذا تحفيزات تخص الضرائب للشركات التى تنضم لهذه المنصات كذلك محفزات للتشجيع على الاستيراد.

وأضاف أنه يجب التمييز بين الأنواع المختلفة لمنصات التجارة الإلكترونية حتى نستطيع تحديد مسئولية كل منها بطريقة صحيحة والاستفادة منها على النحو المطلوب.

وتابع: نحن كمنصة نحاول أن نغطى بشكل كبير جدا جميع أنواع الشركات والمحال المتواجدة فى السوق المصرى والذى يضم جزءا كبيرا منه غير منظم أو غير رسمى، مشيرا إلى انه لا بد أن نساهم فى تحفيز هذا القطاع و ذلك بمحاولة إيجاد حلول مشتركة مع الحكومة عن طريق سن قوانين جديدة معينة تستطيع المساهمة فى تشجيع ودفع هذا القطاع غير الرسمى أن ينضم لمنصات التجارة الإلكترونية ويصبح أكثر فعالية.

واطلقت جوميا منصة التجارة الالكترونية الرائدة فى السوق المصرية موسم العروض والذى بدأ اول امس الجمعة ويستمر حتى 30 نوفمبر الحالى، حيث تواصل جوميا عروضها الحصرية بهدف تخفيف العبء عن عملائها وتشجيع عمليات التسوق والشراء عبر منصات التجارة الإلكترونية بالتعاون مع شركاء النجاح من الشركات وتوفير نسبة خصم تصل إلى 80% فى بعض الفئات.

وأكد صفوت ان جوميا دائما تسعى من خلال مبادراتها وحملاتها المختلفة على مدار العام فى التأكيد على دعمها للصناعات المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن جوميا تعمل أيضا على توسيع قاعدة المستفيدين من العروض والتخفيضات من خلال اتاحة هذه العروض لكل المحافظات، حيث نجحت التجارة الإلكترونية فى تعزيز القيمة المضافة للمستفيدين وتوصيلها لهم فى أى وقت واى مكان

وقال وائل أبو العلا الرئيس التنفيذى لمنصة «متوافر» أحدث منصة الكترونية فى السوق المصرية إن بيزنس التجارة الإلكترونية تقترب معدلاتها السنوية فى مصر من 20 مليار جنيه تقريبا بينما تنمو عالميا بمعدلات أكثر من 70%، خاصة فى ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا والذى فرض على الجميع ظروفا استثنائية فى البيع والشراء.

ونجحت منصات التجارة الإلكترونية فى جنى أرباح طائلة بعد ركود التجارة التقليدية على مدار الأشهر القليلة الماضية.

أضاف أن فكرة المنصة الجديدة جاءت فى ظل الخطوات الإيجابية التى تقوم بها الدولة المصرية بداية من التحول الرقمى والشمول المالى ووصولا إلى التحول لمجتمع لا نقدى، حيث توفر المنصة الجديدة على العملاء الوقت والجهد فى البحث عن أفضل العروض والمميزات.

وتابع: إنه مع النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية وتحول الغالبية العظمى من الموزعين والمصنعين لتنفيذ عمليات شراء ضخمة عبر منصات التجارة الإلكترونية جاءت فكرة «متوافر» والتى ستغير مفهوم التجارة الإلكترونية فى مصر.

واعدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية بالتعاون مع خبراء من البنك الدولى ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولى للبريد ومنظمة اليونسيكو واستشاريون من شركات عالمية تهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر من دول رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.