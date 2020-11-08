لجان بورسعيد تغلق أبواب الانتخابات: لم نتلق أي شكاوى

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن جميع لجان انتخابات مجلس النواب البالغ عددها ٩٨ مركز انتخابي و تضم ١٧٢ لجنة بجميع احياء المحافظة أغلقت أبوابها في اليوم الأول ولم تشهد أي شكاوي منذ فتح أبواب اللجان في التاسعة صباحاً وحتى غلقها في التاسعة مساءاً مشيراً إلى تكاتف جميع القطاعات التنفيذية والأمنية لتخرج عمليات التصويت بالمظهر الحضارى وسط التزام تام بالاجراءات الاحترازية والوقائية.

واضاف بانه تابع فتح اللجان الانتخابية صباح اليوم وانتظام عمليات التصويت كما تابع من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سير عمل اللجان على مدار اليوم دون تلقي أي شكاوى مشيرًا إلى غلق جميع اللجان في تمام الساعة 9 مساءًا مع السماح لكل من المتواجدين داخل اللجان بالإدلاء بصوتهم.

وأشاد المحافظ بدور رجال قوات الشرطة في تأمين سير عملية الانتخاب بجميع اللجان ومساعدة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر لافتاً إلى توفير كراسي متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن فضلاً عن توفير بوابات التعقيم بجميع اللجان والكحول والكمامات.

ويذكر أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٩٨ مركزا بإجمالى عدد ١٧٢ لجنة فرعية وعدد ٥١٥ ألف و٧٩٠ ناخبا وناخبة، تضم الدائرة الاولي قسم اول وثاني بورفؤاد واحياء الشرق والعرب والضواحي باجمالي عدد الناخبين ٢٤٨٣٣٧ موزعين علي ٤٦ مركز انتخابي يضم ٩٠ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٣٠ مرشح.

والدائرة الثانية تضم اقسام الجنوب ١و٢ واحياء المناخ والزهور باجمالي عدد الناخبين ٢٦٧٤٥٣ موزعين علي ٥٢ مركز انتخابي يضم ٨٢ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٢٠ مرشح.