ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الرئيس المنتخب جو بايدن يعتزم التوقيع بسرعة، على سلسلة من الأوامر التنفيذية بعد أداء اليمين الدستورية في 20 يناير المقبل، مغايرة تماما لقرارات اتخذها منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وأولى هذه القرارات، وفقا لمقربين من حملة بايدن، تتعلق بالعودة لاتفاقية باريس للمناخ، وستبطل انسحاب الرئيس ترامب من منظمة الصحة العالمية، وفقا لموقع "الحرة" الإخباري الأمريكي.

كما سيلغي بايدن حظر السفر المفروض على بعض البلدان، وسيعيد البرنامج الذي يسمح لـ "الحالمين"، الذين قدموا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال، بالبقاء في البلاد، وفقا لأشخاص مطلعين على هذه الخطط.

وأمضى كبار مستشاري بايدن شهورا، يعملون بهدوء على أفضل السبل لتنفيذ أجندته، إذ يستعد مئات المسؤولين الانتقاليين للعمل داخل الوكالات الفيدرالية المختلفة.

وقام هؤلاء، حسب الصحيفة، بتجميع دليل يساعد بايدن على توجيه قراراته وتلبية الوعود التي أطلقها إبان حملته الانتخابية.

وكانت شبكة "سي.أن.أن" الإخبارية الأمريكية، قد نقلت عن مصدرين مطلعين قولهما إن بايدن سيشكل، غدا الاثنين، فرقة عمل من 12 شخصا لمواجهة جائحة كورونا.

وحسب تقرير الشبكة الأمريكية، سيرأس فريق العمل الجراح العام السابق فيفيك مورثي، والمفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء ديفيد كيسلر، والدكتورة مارسيلا نونيز سميث من جامعة ييل.

ومن المقرر الإعلان عن بقية أعضاء فرقة العمل غدا الاثنين.