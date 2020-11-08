أسامة كمال: اختزال زيارة وزير خارجية فرنسا في موضوع واحد يقلل من قيمتها

تساءل الإعلامي أسامة كمال، عن مصير مطلقي حملات مقاطعة السلع الفرنسية؛ بسبب الإساءة للنبي محمد عبر الرسومات الكاريكاتورية، مشيرًا إلى اختفائهم بشكل مفاجئ.



وقال كمال، خلال تقديمه لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، إنه أشار سابقًا إلى أن مقاطعة السلع الفرنسية ليست الإجابة للأزمة، مشيدًا بتعامل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الأزمة.



وأشاد بتصريحات الرئيس السيسي باحتياج العالم لتضافر الجهود، وإعلاء قيم التعايش، ورفض ربط الدين بعنف متطرف، متابعًا: «الرئيس أشار خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الفرنسي إلى تجربة مصر في إرساء مبادئ التسامح ونبذ الفكر المتطرف».



ولفت كمال، إلى أن مصر تتعاون وتدعو للجهود الدولية، من أجل تعزيز المفاهيم، قائلًا إن «لودريان» أكد احترام فرنسا لكل الأديان ومبادئها، والتعاون مع مصر لمكافحة التطرف والتعصب.



وذكر أن وزير الخارجية الفرنسي صديق لمصر والرئيس السيسي منذ أن كان وزيرًا للدفاع، معلقًا: «حدثت في عهده صفقات الميسترال والقمر الصناعي المصري طيبة، واختزال الزيارة في موضوع واحد يقلل من قيمتها، رغم أهمية الملف».



وأعرب عن تقديره لتصريحات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسية، معربًا عن أمله في أن يكون التنفيذ على نفس المستوى، فضلًا عن تعزيز الملاحقات القضائية لمن يسيء للمسلمين.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جان إيف لودريان، وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وكذلك السفير الفرنسي بالقاهرة.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول موضوعات التعاون المشترك في إطار العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك استعراض سبل تعزيز الجهود لمواجهة تصاعد نبرات التطرف والكراهية في ظل التوتر الأخير بين العالم الإسلامي وأوروبا.