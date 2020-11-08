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بالفيديو.. معلق سياسي أمريكي يبكي بعد فوز بايدن: الوضع بات أفضل الآن

هديل هلال
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 3:00 ص | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 3:00 ص

عرضت فضائية «CNN» عربية، مقطع فيديو يرصد بكاء معلق سياسي أمريكي، خلال حديثه عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية.

وبكى المعلق السياسي فان جونز، خلال حديثه حول فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية على منافسه دونالد ترامب، معتبرًا أن «الوضع بات أفضل الآن للأمريكيين والآباء والمسلمين والمهاجرين».

 

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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