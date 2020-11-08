 انتخابات النواب: إقبال ملحوظ لكبار السن والسيدات في عين شمس - بوابة الشروق
الأحد 8 نوفمبر 2020 3:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

انتخابات النواب: إقبال ملحوظ لكبار السن والسيدات في عين شمس

محمد علاء:
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 3:08 م | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 3:08 م
تصدر كبار السن والسيدات المشهد في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب بدائرة عين شمس، التي يتنافس فيها 30 مرشحا للفوز بمقعدين اثنين.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها، في التاسعة صباحا؛ لاستقبال الناخبين وسط إجراءات أمنية مشددة؛ حيث تواجد أفراد من القوات المسلحة والشرطة وعناصر من الشرطة النسائية أمام المقار الانتخابية فيما جابت دورية شرطية شوارع الحي، كما تواجدت عناصر من حملة 100 مليون صحة قرب بعض المقار الانتخابية، ومنها مدرسة فلسطين الابتدائية، بينما شدد أفراد التأمين على ارتداء الناخبين كمامات عند الدخول إلى المقار الانتخابية ووزعوا كمامات مجانية لمن لا يرتدي منهم.

وتلاحظ انتشار سيارات ميكروباص وعربات توكتوك تجوب عددا من الشوارع الرئيسية، وهي تحمل صورا لبعض المرشحين، فيما وقعت مشادات كلامية بين مندوبي عدد من المرشحين أمام مدرسة الخنساء بمنطقة الزهراء.

كما اشتكى عدد من المرشحين، ومنهم: يسري الأسيوطي ووليد عبد العليم وعماد مندور، عبر صفحاتهم على فيسبوك، مما قالوا إنه استخدام للمال السياسي لتوجيه الناخبين للتصويت لمرشحي أحد الأحزاب.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك