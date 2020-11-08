يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب، جو باين، لاتخاذ مجموعة من القرارات التنفيذية، فور تسلمه السلطة في شهر يناير المقبل.

وحسبما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اليوم الأحد، نقلًا عن أشخاص مقربين من حملة بايدن الانتخابية، فإن هذه القرارات التنفيذية التي يعتزم الرئيس الأمريكي الجديد اتخاذها، تأتي لتغيير العديد من السياسات التي فرضها دونالد ترامب، خلال فترة توليه الرئاسة.

وتتمثل أولى القرارات التي سيتخذها بايدن، في الانضمام مرة أخرى إلى اتفاقية باريس للمناخ، والتي أعلن ترامب في شهر يونيو عام 2017 انسحاب بلاده منها، بحجة الحفاظ على الاقتصاد الأمريكي.

كما تشمل هذه القرارات أيضًا، إلغاء إجراءات الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، والتي اتخذها ترامب على خليفة الاتهامات التي وجهها للمنظمة، خلال الأشهر الماضية، بالتأخر في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وسيتخذ أيضًا الرئيس الأمريكي المنتخب، قرارًا بإلغاء الحظر المفروض على السفر من بعض البلدان ذات الأغلبية المسلمة، والذي أصدره ترامب بحق عدة دول، وهي اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال.

كما يخطط أيضًا بايدن، لإعادة برنامج «الحالمين»، الذي يسمح للذين دخلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير قانوني كأطفال، بالبقاء في البلاد.

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي تنافس فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.