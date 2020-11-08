نتنياهو يكيل المديح لترامب: شكرا لك على اعترافكم بالقدس عاصمة لإسرائيل

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالشكر إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد خسارته في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال نتنياهو، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، صباح الأحد، «شكرًا لك دونالد ترامب على الصداقة التي أظهرتموها تجاه إسرائيل وتجاهي شخصيًا، وعلى اعترافكم بأورشليم كعاصمة إسرائيل وبالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وعلى الوقوف ضد إيران، وعلى اتفاقيات السلام، وعلى توسيع رقعة التحالف بين بلدينا الذي وصل قممًا غير مسبوقة».

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.





رئيس الوزراء نتنياهو: شكرا لك @realDonaldTrump

على الصداقة التي أظهرتموها تجاه إسرائيل وتجاهي شخصيا وعلى اعترافكم بأورشليم كعاصمة إسرائيل وبالسيادة الإسرائيلية على الجولان وعلى الوقوف ضد إيران وعلى اتفاقيات السلام وعلى توسيع رقعة التحالف بين بلدينا الذي وصل قمما غير مسبوقة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 8, 2020