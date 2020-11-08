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عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد التقاط عدسات الكاميرا صورًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عروس ووصيفاتها، أثناء مغادرته لنادي الجولف الذي يملكه في فرجينيا.

ورحب المرشح الجمهوري بالتقاط الصور مع العروس، التي حرصت على التقاط أكثر من لقطة مع ترامب، رغم تزامن تلك الفترة مع إعلان فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

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