بحث سبل تطبيق مشروع التحكم في التلوث الصناعي ببنى سويف

بحث السكرتير العام لمحافظة بني سويف، هشام شادي، مع وفد من جهاز شئون البيئة سبل الاستفادة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي بالقطاع الصناعي بالمحافظة الذي تنفذه وزارة البيئة وتحقيق أهدافه.



وأكد السكرتير العام لمحافظة بني سويف -وفق بيان اليوم الأحد- اهتمام المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتحقيق أفضل استفادة من المشروع في خدمة الاستثمار والقطاع الصناعي بالمحافظة لكةنه خطوة مهمة تتخذها الدولة في مجال التنمية المستدامة وفقا لرؤية (مصر 2030) التنموية، منوها بأن المشروع يكتسب أهمية كونه يرتكز على محورين أساسيين وهما: توفير الدعم الفني اللازم لصناعة نظيفة بيئيا ، بجانب توفير التمويل للمشروعات الاستثمارية العملاقة والمتوسطة والصغيرة بما يدعم الاستثمار بالمناطق الصناعية بالمحافظة على أسس بيئية سليمة .



بدورهم، استعرض مسئولو المشروع أبرز تفاصل وأهداف المشروع في مرحلته الثالثة والتي منها: أن المشروع يستهدف مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية، ومن خلاله يتم تقديم دعم فني ومالي للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل في الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها.



ويهدف المشروع إلى وضع نظام معتمد في السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، وتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعي لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.



وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الجهاز والمحافظة لإدارة ملف تفعيل المشروع بالمناطق الصناعية ،والعمل من خلال السبل المتاحة على تعريف المستثمرين بالمشروع، وتوفير التيسيرات اللازمة للاستفادة من المنح والقروض التي يوفرها المشروع، مع إعداد تقرير دوري بما تم إنجازه لعرضه على المحافظ الذي يولي الموضوع أهمية كبيرة.