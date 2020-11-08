إندونيسيا تسجل قرابة 4 آلاف إصابة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 3880 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد إلى 437 ألفا و716 حالة.



وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" أنه بحسب البيانات الصادرة عن الوزارة اليوم، تم تسجيل 74 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات حتى الآن في إندونيسيا إلى 14614 حالة.



وارتفع العدد الإجمالي للمرضى المتعافين إلى 368 ألفا و298 شخصا.



وذكرت الوزارة أنه تم فحص 20941 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم فحصهم إلى 3 ملايين و80 ألفا و718 شخصا.



وسجلت العاصمة جاكرتا وحدها 826 حالة إصابة مؤكدة جديدة، ليصل العدد الإجمالي بها إلى 112 ألفا و27 حالة إصابة.



وتفشى فيروس كورونا في جميع مقاطعات إندونيسيا البالغ عددها 34 مقاطعة.