الرئيس اللبناني يدعو لانعقاد مجلس الدفاع يوم الثلاثاء لاستعراض تداعيات كورونا

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع استثنائي يعقد صباح بعد غد الثلاثاء؛ للبحث في الوضع الصحي في لبنان في ضوء تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد.



وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية -في بيان لها اليوم الأحد- أن المجلس الأعلى للدفاع سيبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة انتشار الوباء في البلاد.



وسبق وأصدرت وزارة الصحة اللبنانية وكذلك لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا التابعة لرئاسة الحكومة، توصيات بإغلاق البلاد بصورة كُلية في سبيل السيطرة على انتشار الوباء الذي تفشي بصورة كبيرة على نحو أصبحت معه أعداد المصابين تفوق قدرة النظام الصحي اللبناني على الاستيعاب، كما أوصت عدد من اللجان النوعية داخل مجلس النواب اللبناني ومن بينها لجنة الصحة -في اجتماع لها يوم الثلاثاء الماضي- بالإغلاق العام للبلاد لمدة 15 يوما على الأقل؛ لكبح انتشار الوباء، لاسيما بعدما اكتظت المستشفيات بأعداد كبيرة من المصابين بالفيروس.



ويتولى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.