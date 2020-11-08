برلماني روسي: لا نتوقع تحسن نهج واشنطن تجاه موسكو

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، اليوم الأحد، أن روسيا مستعدة للتعاون مع أي رئيس للإدارة الأمريكية، رغم أنه يتوقع أن المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن يقدم مساهمات إيجابية لسياسة واشنطن تجاه روسيا.

وقال سلوتسكي -في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "لسوء الحظ لا ينبغي للمرء أن يتوقع تغييرات جوهرية للأفضل فيما يتعلق بروسيا"، مشيرا إلى أن "بايدن مع الرئيس الأسبق باراك أوباما فرضا عقوبات على مستويات مختلفة ضد روسيا".

وذكر البرلماني الروسي أن بايدن وصف روسيا بشكل مباشر بأنها العدو الرئيسي للولايات المتحدة في خطاب ما قبل الانتخابات، وقال "لهذا السبب لا يتوقع المرء أن يرحب أي من السياسيين الروس هذه المرة بنتائج الانتخابات الأمريكية".

كما شدد سلوتسكي على أن "روسيا مستعدة للتعاون مع أي رئيس أمريكي، وما زالت إحدى أولوياتها -وبشكل خاص على المستوى البرلماني- تطبيع العلاقات الثنائية".

وأضاف أنه سيتم تحليل جميع جوانب وإمكانيات الحوار الروسي - الأمريكي في اجتماع المائدة المستديرة في مجلس الدوما نهاية نوفمبر الجاري، وقال: "نحن لا نتحدث عن بداية جديدة حتى الآن على الرغم من أنه من الضروري البحث عن طرق للتعاون الفعال في مجالات مثل الرعاية الصحية العالمية والاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح والأمن السيبراني والفضاء السلمي".

وانطلقت الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر لانتخاب 435 نائباً في مجلس النواب و35 من أعضاء مجلس الشيوخ من أصل 100 عضو، ورئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة، وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه بالرئاسة الأمريكي بعد حصوله على 290 صوتا مقابل 214 صوتا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وأكد ترامب أنه سيلجأ للمحكمة للطعن في نتيجة الانتخابات وعملية فرز الأصوات.