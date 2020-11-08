«الأهلى المصرى» يحصل على شهادة ISO 27001:2013 لتأمين المعلومات لجميع فروعه للخدمة الإلكترونية

نجح البنك الأهلى المصرى فى الحصول على شهادة ISO 27001:2013 لتأمين المعلومات كأول بنك فى مصر والتى منحها له المعهد البريطانى للمواصفات القياسية ــ British Standards Institute وذلك عن جميع فروعه للخدمة الالكترونية بمختلف أنحاء الجمهورية، وهى الفروع التى تقدم الخدمات المصرفية لعملائها الكترونيا بشكل كامل دون الاستعانة بالتدخل البشرى، كما استطاع البنك تجديد التوافق مع ذات المعيار لمراكز البيانات ومراكز الاتصال الخاصة بالبنك، والتى سبق حصوله على شهادة التوافق الخاصة بها فى عامى 2016، 2017 على التوالى.

وفى تعليق لها على هذا الإنجاز غير المسبوق فى القطاع المصرفى المصرى، أكدت داليا الباز ــ نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن إدارة البنك حريصة على تطبيق أعلى معايير تأمين المعلومات فى جميع الخدمات الرقمية التى يقدمها البنك لعملائه، مشيرة إلى مراعاة البنك والتزامه بتصميم ضوابط التأمين اللازمة لفروعه للخدمة الالكترونية منذ إطلاقها مطلع عام 2019 كأول تجربة من نوعها فى مصر ــ والتى يسعى البنك للتوسع فيها لتشمل نطاقا جغرافيا واسعا بمختلف انحاء مصر لخدمة الشرائح المتباينة من العملاء، وهو ما انعكس على تتويج هذا الجهد والالتزام بمعايير التأمين العالمية بالحصول على شهادة الجودة فى تأمين المعلوماتISO 27001:2013 هذا العام، حيث يعد حصول البنك على هذه الشهادة بمثابة ضمان لعملاء البنك على لتأمين جميع بياناتهم المصرفية الالكترونية بالإضافة إلى المرونة والكفاءة فى تقديم هذه الخدمات بأعلى معدلات الجودة.

وأضافت الباز أن توسع البنك فى تقديم الخدمات الرقمية بشكل متنامى يتطلب التأمين التام لتلك الخدمات ضد جميع أنواع التهديدات، مع منح العملاء والعاملين التوعية اللازمة بمخاطر التكنولوجيا، وهو ما يوليه البنك الأولوية القصوى ويضعه ضمن أهم استراتيجياته لضمان توفير الحماية اللازمة لبيانات العملاء فى ظل ما يشهده عالمنا فى الوقت الحالى من تطور متسارع فى وسائل الاختراق والتى قد تهدد أمن وبيانات المعلومات.

ومن جانبها أضافت عبير خضر رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك الأهلى المصرى أن قدرة البنك على الحصول على تلك الشهادة يعد انعكاسا لجهود فريق أمن المعلومات والتى تتم بالتعاون والتنسيق الكامل بين جميع قطاعات البنك المعنية والتى نتج عنها تصميم إطار شامل لضوابط أمن المعلومات بما يتوافق مع المعايير الدولية وهو ما تم تطبيقه على مدار الأعوام الماضية بفاعلية واستمرارية فى الامتثال لتلك المعايير، بما يعزز ثقة العملاء فى خدمات البنك الرقمية ويعكس حرص البنك على التحسين المستمر لمؤشرات تأمين المعلومات والتى تعد ركنا أساسيا فى متطلبات التوافق مع شهادة الايزو الدوليةISO 27001:2013.