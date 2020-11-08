هالة زايد: نسبة إصابة الأطفال بكورونا قبل المدارس مماثلة لما بعد عودتها

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا قبل المدارس، مماثلة لنسبتها بعد عودة الدراسة، مشددة على أهمية عدم الالتفات للشائعات.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن عودة الأطفال للدراسة أمر لا يدعو للقلق، قائلة إن الصحة النفسية للطفل تتمثل في الذهاب إلى المدرسة.

وأشارت إلى أن هناك سيناريوهات لتعامل الإدارة الصحية مع إصابة كورونا التي تظهر في المدارس، وفقًا للحالة، متابعة: «نحافظ على صحة أولادنا بلاش ذعر، ونعلم متى نغلق فصلًا ومبنى ومجمعًا دراسيًا وقرية داخل مدينة».