 صهر أردوغان يستقيل من منصب وزير مالية تركيا - بوابة الشروق
الأحد 8 نوفمبر 2020 7:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

صهر أردوغان يستقيل من منصب وزير مالية تركيا

هديل هلال
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 7:22 م | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 7:22 م

أعلن وزير المالية والخزانة وصهر الرئيس التركي، براءت ألبيراق، اليوم الأحد، استقالته من منصبه؛ لأسباب تتعلق بحالته الصحية، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك