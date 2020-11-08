صهر أردوغان يستقيل من منصب وزير مالية تركيا

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أعلن وزير المالية والخزانة وصهر الرئيس التركي، براءت ألبيراق، اليوم الأحد، استقالته من منصبه؛ لأسباب تتعلق بحالته الصحية، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.