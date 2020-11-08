«مسافرون» تطالب بتنشيط السياحة الداخلية بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

عاطف عبداللطيف: افتتاح الرئيس لجامعة الملك سلمان ينشط السياحة بأرض الفيروز





طالب الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، باعداد حملات قوية داخل السوق المصرية لتنشيط السياحة الداخلية من خلال حزمة أجراءات يجب اتباعها ومنها ضرورة تعاون المصالح والجهات الحكومية والقطاع الخاص فى اعداد برامج سياحية بالتنسيق مع الفنادق والقرى السياحية تشمل عروضا مناسبة لاستقطاب السياحة الداخلية مع تسهيلات فى اسعار الطيران والانتقالات، وكذلك تقديم اسعار جيدة من الفنادق لهذه الجهات فى حالة التعاقد على جروبات سياحية متعددة من الشركات والبنوك على سبيل المثال.

وأشار رئيس جمعية مسافرون للسياحة إلى ضرورة اعداد تصورات جديدة لمبادرات سياحية جديدة لتنشيط السياحة الداخلية من قبل وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع المحافظات السياحية والجهات والمصالح والوزارات والجامعات، وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون بين الهيئات والشركات وجمعيات المستثمرين بهذه المدن السياحية لاستقبال افواج سياحية بعروض واسعار مناسبة.

وأوضح عبداللطيف أن البرامج السياحية المناسبة سيكون لها اكثر من هدف ومنها هدف تعليمى وتثقيفى ونشر الوعى السياحى والتعريف بمعالم مصر وتشغيل الفنادق التى تعانى من التوقف بسبب كورونا وكذلك رسالة للعالم بأن المقاصد السياحية المصرية آمنة ويستمتع المصريين بقضاء اجازاتهم فيها.

وقال عبداللطيف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تولى اهتماما كبيرا لجنوب سيناء وما يتم على أرضها من مشروعات وافتتاحات آخرها افتتاح جامعة الملك سلمان وطريق رأس النقب وعدد من المشروعات الاخرى خير دليل على ذلك. مشيرا إلى ان جنوب سيناء تشهد طفرة اقتصادية واستثمارية وتعليمية هائلة.

وأكد عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن جامعة الملك سلمان تعد أول جامعة متكاملة تقام فى جنوب سيناء وتبلغ مساحتها نحو 300 فدان موزعة على 3 مدن هى الطور وشرم الشيخ ورأس سدر ومؤهلة لاستيعاب نحو 30 ألف طالب وتوفر الجامعة أثناء مراحل تنفيذها أكثر من 20 ألف فرصة عمل تقريبا مباشرة وغير مباشرة وهذا يعنى انه سيتم استثمار ذلك فى مشروعات صناعية وغذائية وزراعية لتوفير احتياجات الجامعة وغيرها من المشروعات وسيحدث رواجا اقتصاديا وتجاريا بجانب النشاط السياحى.

وأشار عبداللطيف إلى ان مثل هذه المشروعات تعطى نوعا من التنوع فى الانشطة بجنوب سيناء وتدعم حركة السياحة الداخلية لمدن شرم الشيخ وطابا ونويبع وغيرها من المدن وهى مثال حى لروح الصداقة بين مصر والسعودية ولاشك أن جامعة الملك سلمان ستجذب دارسين من مختلف بلدان الوطن العربى مما يعطى نوعا من تبادل الثقافات والحضارات وينشط السياحة أيضا.